Flere melder vold til politiet

53 procent af de, der i en undersøgelse angiver, at de det seneste år er blevet udsat for vold, fortæller, at politiet er blevet oplyst om volden.

Enten ved at voldsofrene selv har indgivet en anmeldelse til politiet, eller ved at politiet har fået kendskab til volden på anden vis.

Det viser offerundersøgelsen "Udsat for vold eller andre former for kriminalitet", der er foretaget af Justitsministeriet, Rigspolitiet og Det Kriminalpræventive Råd.

Det er den højeste andel, der er målt i de 19 år, hvor undersøgelsen er gennemført.

I 2023 deltog 13.698 repræsentativt udvalgte danskere i spørgeskemaundersøgelsen.