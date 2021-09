Flere mindre brande: Mand kørt til observation efter uforsigtighed

Rytteren havde set et bål i et skovområde, der viste sig at komme fra noget skovhugst. Der var dog var givet tilladelse til at brænde det af, fortæller indsatsleder ved Beredskab Fyn Henrik Lindekilde.

- Det var rigtig fint, at rytteren alligevel reagerede på det. Vi ser hellere, at man ringer en gang for meget end en for lidt, siger han.