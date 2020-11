Flere overvågningskameraer hængt op på Fyn

11 overvågningskameraer er blevet sat op på Fyn. De er en del af regeringens tryghedsskabende indsats.

- En af de ting, der blev besluttet var, at der skulle overvågning op rundt omkring i landet. Og det betyder så, at vi også har fået noget videoovervågning her på Fyn, siger Danny Glintborg, der er politikommissær i Fyns Politi.

Fyns Politi har selv besluttet, hvor kameraerne skulle placeres.

- Vi har ved tre motorvejsbroer. Kameraerne her har hængt der et stykke tid, da vi havde nogle forfærdelige stenkast. Og så har vi en lokalitet i Svendborg, og så har vi tre lokaliteter i Odense midtby. Og så har vi fået fire nye i nogle vejkryds, siger Danny Glintborg.

Bandekriminaliteten spiller en rolle

Fyns Politi har udvalgt placeringen af de sidste fire kameraer på baggrund af bandekriminaliteten i Odense.

- Der sker en hel del på bandefronten. Så det er det udgangspunkt, vi har taget, siger politikommisæren.

- For det første håber vi, at folk tænker sig lidt om i de områder, hvor der er videoovervågning og måske ikke laver hensynsløs kørsel, eller hvad der nu foregår. Og så håber vi da også på, at folk føler sig trygge ved at se nogle kameraer.

Der er opsat skilte, som viser, hvor de forskellige overvågningskameraer hænger.

- Når det er tryghedsskabende kameraer, skal vi skilte med, at de hænger der. Så det er ikke skjult. Så ville det heller ikke være tryghedsskabende, hvis det var, at folk ikke kunne se dem, siger Danny Glintborg.