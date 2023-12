For at være sikker på at kunne komme til både Sjælland og Jylland har flere passagerer været nødsaget til at tage tidligere tog.

- Det var planen, at vi skulle afsted kvart over to, men på grund af stormen er vores tog aflyst, og vi er derfor nødt til at tage toget her kvart over tolv i stedet for, siger Lea Rys.

Læs her, hvordan det lige nu ser ud til, at stormen rammer togtrafikken på Fyn.