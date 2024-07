Flere piger og kvinder får ADHD-medicin efter corona

Markant flere piger og unge kvinder i Danmark får i dag ADHD-medicin sammenlignet med årene før coronapandemien.

Det viser et studie, som blandt andet forskere på Syddansk Universitet står bag, skriver DR.

I studiet har man sammenlignet forbruget af medicin mod ADHD, depression og søvnproblemer før og efter pandemien.

Forbruget af ADHD-medicinen er steget, og den største stigning finder man hos piger og unge kvinder.

Allerede inden 2020, hvor pandemien brød ud, var forbruget stigende, både blandt mænd og kvinder.

Men i de seneste år er stigningen blevet mere markant.

Mellem 2019 og 2023 er antallet af piger og kvinder op til 24 år, der har taget medicin for ADHD, steget med 122 procent.

Stigningen er på 43 procent for mændene i samme aldersgruppe.

Samlet set er der fortsat flere mænd, der bruger ADHD-medicin end kvinder.

Det nye studie har kun set på, hvor stor udviklingen er i forbruget af medicin.

Det kan derfor ikke sige noget definitivt om, hvad den skyldes.

- Vi så allerede en stigning i piger på ADHD-medicin før corona, så vi kan ikke med sikkerhed sige om - og i givet fald hvordan - corona har påvirket udviklingen.

- Men vi kan konstatere, at tallene er et udtryk for, at mange piger har brug for medicin, siger Mette Bliddal fra Syddansk Universitet, der er blandt forskerne bag studiet, til DR.