Det kan gå begge veje, men lige nu spår flere prognoser, at snestorm kan ramme dele af landet på fredag.

Lige nu viser den førende globale vejrprognose regulær snestorm til dele af landet i løbet af fredagen, skriver TV 2 Vejret.

Der er der også en betydelige chance for, at temperaturerne bliver højere, og at det derfor ender med et regnvejr i stedet.

Fredag er for mange første dag i vinterferien, og derfor kan det give ekstra store udfordringer i trafikken, hvis snestormen rammer.