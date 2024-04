Flere ramt af netbanksvindel - går især efter denne gruppe

Flere bliver udsat for netbanksvindel, og sidste år var der dobbelt så mange sager som i 2022.

Det skriver Finans Danmark, som er interesseorganisation for banker og kreditforeninger, i en pressemeddelelse.

Svindlerne er ifølge Michael Busk-Jepsen, der er digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, blevet bedre til at snyde deres ofre.

- De kriminelle er blevet bedre, deres værktøjer er blevet mere effektive, og så må vi jo desværre erkende, at de også har held med det, og derfor bliver de ved med at gøre det, siger han.

Han peger også på, at det er svært for politiet at opklare denne type kriminalitet, og at der derfor er mindre sandsynlighed for, at svindlerne bliver fanget.

Sidste år var der 9127 sager om netbanksvindel. I 3842 af dem endte enten kunden eller banken med at miste penge.

Alle kan blive udsat for netbanksvindel, men Finans Danmark har set, at de kriminelle målrettet går efter ældre kvinder.

- Man er gået efter navne, der er overrepræsenteret i den ældre del af den kvindelige befolkning, siger Michael Busk-Jepsen.

Svindlen foregår typisk ved, at den kriminelle sender sms'er eller mails til ofrene, hvor de bliver bedt om at indtaste deres oplysninger. Det kaldes også for "phishing".

- Det er meget almindeligt, at kriminelle bruger en anledning til at sende de her mails og sms'er. Det kan for eksempel være udbetaling af skat eller feriepenge, siger Michael Busk-Jepsen.