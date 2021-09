Flere samlede ind mod demenssygdom: - Det er lige så meget for at give noget tilbage

Camilla Christensen har været koordinator før, men den store hjælp, hun føler, foreningen har bidraget med, gør alligevel i år til noget særligt.

- I år er det lige så meget for at give noget tilbage, fordi vi har brugt dem og fået rigtig god hjælp. Det er ikke slået så stort op, men vi har fået langt mere ud af det end forventet, siger hun.

Vil udbrede kendskab

En af dem, der også bevægede sig ud i den gode sags tjeneste, var Vibeke Nikolajsen fra Villestofte i Odense.



Hun håber, at dagen udover at give en økonomisk indsprøjtning til foreningen også kan være med til at udbrede kendskabet til Alzheimer.

- Jeg synes, det er en rigtig vigtig sag, og der er flere og flere, der får diagnosen Alzheimer Demens, og jeg også har det også i min familie, siger hun.