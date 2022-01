Flere steder kan vand true over 100 gange årligt i fremtiden

Det vil betyde, at stormfloder i fremtiden kan ramme voldsommere, da en storm i et klima med højere middelvandstand kan presse vandet endnu højere op over terrænet.

Ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) sætter det nye klimaatlas en tyk streg under, at kyststrækningerne kan blive udfordret.

- Det er et alvorligt problem, og det kan skabe utryghed for mennesker, der bor på de udsatte kyststrækninger, siger hun i en kommentar.

Hun peger på, at der derfor blev sat 350 millioner kroner af til kystbeskyttelse på sidste års finanslov.

DMI's klimaatlas er lavet i samarbejde med kommuner og en række aktører, der beskæftiger sig med klimatilpasning.