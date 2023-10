Flere steder stiger vandet hurtigere end ventet

Havnen i Assens blev mandag morgen spærret for biltrafik.

Hvor højt når vandet op?

Ifølge DMI vil vandstanden forsat stige frem til i nat, hvor den vil være på sit højeste.

I skrivende stund viser prognosen for Assens Havn, at vandstandsstigningen forventes at toppe med 192 cm klokken 01.40 natten til lørdag.

I Faaborg Havn viser prognosen, at vandstanden forventes at være steget med 193 cm kort før midnat natten til lørdag.

I Bagenkop Havn siger prognosen på nuværende tidspunkt, at vandstandsstigningerne topper i timerne efter midnat.

