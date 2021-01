Flere testcentre lukker: Her kan du blive testet fra mandag

Fynboerne vil fremover kun have to stationære lyntestcentre, hvor det er muligt at blive testet for coronavirus uden at skulle bestille tid. Til gengæld bliver antallet af mulige daglige lyntests samlet set mere end tredoblet i Region Syddanmark.

Begge dele sker som en konsekvens af, at Carelink overtager opgaven med lyntest af borgerne i Region Syddanmark fra Falck. Carelink har i den nye aftale en kapacitet til at lynteste knap 7.000 fynboer hver eneste dag.

Læs også Personalet i børnehaver skal testes i arbejdstiden: - Utrygt at tage på arbejde

- Efterspørgslen kan stige voldsomt i forhold til niveauet i dag, uden at kapaciteten bliver presset. Og det har vi også en forventning om sker, siger Brian Rosenberg, administrerende direktør i Carelink, til TV 2 Fyn.

I dag er lyntestkapaciteten på 5.000 tests om dagen, oplyser Region Syddanmark. Det tal bliver nu hævet til 17.000. Samtidig fortsætter Ambulance Syd som hidtil med at lave PCR-test, hvor der skal bestilles tid, og hvor man typisk får svaret efter 24-48 timer.

Lyntestcentre lukker

Carelink har i dag to lyntestcentre på Fyn, mens Falck har yderligere tre. Men fra på mandag overgår al lyntest til Carelink, der har besluttet at samle de stationære tests i to større centre. De to lyntestcentre kommer til at ligge i Svendborg og i Odense.

Læs også Nyt fynsk testcenter åbner i Glamsbjerg

Det betyder, at testcentrene i Aarup, Ringe og Nyborg lukker, mens testcenteret i Svendborg fortsætter. Lyntestcenteret i Odense Congress Center, OCC, lukker ligeledes og erstattes af et testcenter på Ørbækvej mellem Bilka og Rosengårdcentret i det sydøstlige Odense.

I stedet vil Carelink have en langt større mobil testkapacitet, som kommer til at køre ud til større arbejdspladser, kommunale institutioner, skoler, gymnasier og lignende. Ændringen skyldes blandt andet, at der i januar ikke har været ret mange på testcentrene i januar.

- Det virker gratis, men det er jo skattekroner, der bliver brugt på det her. Derfor lukker vi testcentrene og bruger ressourcerne på et langt større mobilt setup, så vi i stedet kommer ud. Det gør det nemmer for dem, der har behovet, siger Brian Rosenberg.

Her ligger lyntestcentrene Carelink overtager fra mandag 1. februar opgaven med at lynteste for covid-19 i Region Syddanmark. På Fyn kommer der til at være to stationære lyntestcentre på disse to adresser: Johannes Jørgensens Vej 10, Svendborg Ørbækvej 101, Odense SØ

Ansvaret for at beslutte, hvor de mobile testenheder skal køre, ligger hos de enkelte kommuner, der ud fra en fordelingsnøgle får tildelt et antal tests, som de kan råde over.

- Så skal de selv komme med en plan til os tre dage før den skal eksekveres, og så kan vi på den måde lave en 14-dages plan, siger Carelink-direktøren.

Planer kan ændres

I alt kan Carelink fra på mandag dagligt teste omkring 4.000 fynboer på de mobile enheder, mens de på de stationære testcentre kan teste yderligere knap 3.000 personer. I hvert fald som fordelingen er nu – for den kan hurtigt ændres, påpeger direktøren.

- Som udgangspunkt er fordelingen af tests 60/40 med 40 procent tests på de stationære centre. Men om det fortsætter med at være sådan, kan jeg godt tvivle på. Der kommer ikke ret mange i testcentrene, eller der har der ikke gjort i hele januar, siger Brian Rosenberg.

Brian Rosenberg, administrerende direktør i Carelink. Foto: Carelink

Han fortæller, at de på testcentret i Nyborg har haft mange dage, hvor der har været 100-150 personer, der ønskede at blive testet.

- Og det er ikke ret mange med 14 timers åbningstid, siger Brian Rosenberg, som derfor forudser, at flere vil blive testet af de mobile enheder fremover.

Forberedt på at flere vil testes

Carelink har 200 medarbejdere klar til at pode borgerne i Region Syddanmark, og der er flere på vej. Samtidig understreger direktøren, at de er helt forberedt på en eventuel eskalering af smitten, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) flere gange har advaret mod, når den britiske mutation af covid-19 forventes at få overtaget.

- For det første har vi sikret os, at vores test fanger mutationen – og det gør den. Og så har vi lavet et setup, hvor vi alene i Region Syddanmark kan teste flere end 20.000 mennesker om dagen.

Læs også Nye testcentre på Fyn kan teste op mod 10.000 om dagen

- Vi har været med lige fra starten, da det her blev et nationalt anliggende, og vi har derfor en del erfaringer i at gøre det hele agilt. Så vi er trygge i maven ved, at vi ret hurtigt kan mande yderligere op, hvis behovet kommer, siger Brian Rosenberg.

Han forsikrer, at Carelink nok skal være klar til at teste fynboerne fra på mandag.

- Vi er klar 1. februar. Men kommunerne skal lige have en chance for at kommunikere og koordinere internt, før det hele kører 100 procent. Der vil være tilretning og justering, og vi ved jo reelt heller ikke, hvad der sker, når vi på Fyn lukker tre af fem centre. Hvordan reagerer folk, når de skal køre længere? Det ved vi jo ikke. Det må tiden efter 1. februar vise, siger Brian Rosenberg.

Den sidste mulighed for at få taget en lyntest i Aarup, Ringe, Nyborg eller Odense Congress Center er søndag 31. januar.