Flere udgifter til heldragter og visirer: Fynske tandlæger tager ekstra corona-gebyr

- Vi har ikke råd til at betale så meget ekstra for noget, der i forvejen er så dyrt.

- Jeg er nødt til at vente med at gå til tandlægen, for vi har ikke råd til gebyret hos min tandlæge Anne Marie Lapertis, pensionist

Sådan siger Anne Marie Lapertis om de ekstra gebyrer, som flere tandlæger har lagt på deres normale priser for at kunne dække udgifter til flere værnemidler under coronapandemien.

Hun er uddannet sygeplejerske og har i mange år arbejdet på Svendborg Sygehus og i kommunens hjemmepleje.

Men for 13 år siden ødelagde hun ryggen. Derfor fik 63-årige Anne Marie Lapertis først bevilliget et fleksjob og siden seniorpension.

- Jeg er nødt til at vente med at gå til tandlægen, for vi har ikke råd til gebyret på 120 kroner hos min tandlæge. Det er mange penge for pensionister som mig, siger hun.

Er der love eller regler for, hvilke gebyrer tandlæger må tage for værnemidler? – Anne Marie Lapertis, Svendborg

Derfor har hun spurgt TV 2/Fyn, om det virkelig kan være rigtigt, at det er patienterne, der skal betale for tandlægernes ekstraudgifter til blandt andet engangsdragter og beskyttelsesbriller.

Ekstra udgifter til værnemidler

Da landets tandlægeklinikker sidste måned igen kunne tage imod patienter, efter coronavirus i midten af marts lukkede klinikkerne ned, var det med udsigt til en helt ny hverdag.

Vi synes ikke, at det er sjovt at skulle sætte prisen op. Men det er ude af vores hænder, fordi det er besluttet fra myndighedernes side Torben Schønwaldt, formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen

Med Sundhedsstyrelsens hygiejnekrav til tandlægerne, skal de nemlig skaffe nye – og dyre – værnemidler, lufte ekstra godt ud efter hver behandling og tage imod færre patienter.

Og det er ifølge formanden for klinikejerne i Tandlægeforeningen, Torben Schønwaldt, forklaringen på, hvorfor flere tandlæger opkræver patienterne ekstragebyrer på behandlinger under coronakrisen.

- Vi synes ikke, at det er sjovt at skulle sætte prisen op. Det er der ingen, der synes. Men det er ude af vores hænder, fordi det er besluttet fra sundhedsmyndighedernes side, siger han.

Fordi tandlæger er et liberalt erhverv, er det op til den enkelte klinik at afgøre, om de vil tage ekstragebyr for behandlinger under coronakrisen. Og hvor højt gebyret for behandlingen er.

- Vi kan ikke regulere eller aftale størrelsen på de ekstragebyrer, som mange tandlæge tager lige nu. Det må de i øvrigt heller ikke tandlægerne i mellem, siger Torben Schønwaldt.

Stor forskel fra tandlæge til tandlæge

Hos Tandlægen.dk Centrum Odense har de valgt ikke at opkræve patienterne ekstragebyrer under coronakrisen. Det fortæller en af klinikkens tandlæger Niels Pade.

GENÅBNING AF TANDLÆGER Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal personale, der er til stede ved en behandling, bære engangskittel med lange ærmer og mundbind. Begge værnemidler skal skiftes efter hver patient. Hvis tandklinikken ikke kan skaffe engangsudsstyr, kan personalet til nød skifte tøj, når de er færdige med behandlingen. Derudover skal personalet bære visir eller beskyttelsesbriller, som skal rengøres og desinficeres efter hver behandling. Alle retningslinjer for håndtering af covid-19 i tandplejen kan læses her. Se mere

- Vi er glade for, at folk har lyst til at komme til tandlægen igen, så det, at vi selv betaler de ekstra udgifter, vi har i forbindelse med behandlingerne, bliver vores bidrag til coronakrisen, siger han.

Niels Pade understreger dog, at han forstår, hvorfor andre tandlægeklinikker tager ekstragebyrer lige nu. Mange tandlæger jonglerer med store udgifter som følge af coronakrisen.

- Det er en reel merudgift, så jeg kan sagtens se, hvorfor nogen tandlæger gør det. Vi har så valgt, at vi tager de ekstra udgifter på vores kappe for på den måde at udvise samfundssind, siger han.

Men spørger man Torben Schønwaldt, formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen, er det ikke tandlægernes eget ansvar at betale de ekstra udgifter, som sundhedsmyndighederne pålægger tandlægeklinikkerne.

- Tanken om samfundssind er fin, men det ville være utopi at forestille sig det på lang sigt, fordi de har en forretning, der skal løbe rundt. Inden for alle former for liberalt erhverv er man nødt til at hente pengene et sted, og på et tidspunkt er man nødt til at regulere prisen for behandlingerne, siger han.

Venstre vil gå i dialog med sundhedsministeren

Ifølge formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Jane Heitmann (V) har regeringen lovet kommunerne, at de får dækket alle covid-19-relaterede udgifter, mens de almen praktiserende læger får leveret værnemidler fra regionerne.

Det er dyrt nok at gå til tandlæge i Danmark, og derfor er det helt rimeligt, at regeringen tilkendegiver, om man vil dække de udfgifter, tandlægerne står med Jane Heitman, formand, Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Venstre

Derfor undrer det formanden for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, at tandlægerne står med udgifterne til værnemidlerne selv.

- Det skal være sundhedsfagligt trygt at gå til tandlæge, men man må også erkende, at det har store omkostninger at følge Sundhedsstyrelsen anbefalinger til kitler og andre værnemidler, siger hun.

Derfor vil Jane Heitmann (V) nu gå i dialog med ældre- og sundhedsministere Magnus Heunicke (S) og spørge ministeren ind til regeringens overvejelser om dækning af tandlægernes udgifter.

- Det er dyrt nok at gå til tandlæge i Danmark, og derfor er det helt rimeligt, at regeringen tilkendegiver, om man vil dække de udgifter, tandlægerne står med, siger hun.

Jane Heitmann (V) har stillet et udvalgsspørgsmål til sundheds- og ældreministeren. Han har nu et par uger til at svare på spørgsmålet, før formanden for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg indkalder ministeren til samråd om sagen.

