Flere uheld giver forsinkelser på julens store rejsedag

Flere trafikuheld giver kødannelser på motorvejene torsdag eftermiddag, hvor mange vender snuden hjem efter jul.

Der har været to uheld på Østjyske Motorvej ved Horsens og Hedensted, et på Fynske Motorvej ved Odense og et uheld på Vestmotorvejen tæt på Ringsted.

Det fortæller Brit Osted Nielsen, vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter.

- De fleste steder forløber trafikken godt, men der er de her uheld, som giver forsinkelser. Resten af landet ser det rimeligt ud, men der er tæt trafik, siger hun kort efter klokken 13.

Tæt på København har der været et uheld på Motorring 3 ved Gladsaxe, som også giver kødannelser. Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter lidt efter klokken 13.

Der forventes at være tung trafik frem til klokken 15, hvorefter antallet af biler ventes at falde.

Vejdirektoratet anbefaler, at bilisterne holder god afstand på de strækninger, hvor trafikken er tæt.

- Man skal være opmærksom og holde god afstand til de forankørende, for det giver proble

mer, lige så snart man kører for tæt, fordi man så risikerer at køre sammen, siger Brit Osted Nielsen.

Hos DSB kører togene til tiden, fortæller informationschef Tony Bispeskov.

- Trafikken forløber, som vi havde forventet og håbet på. Togene kører punktligt, og kunderne kommer frem til tiden, siger han klokken 13.45.