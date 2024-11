To uheld på den Fynske Motorvej skaber lange køer i begge retninger i morgentrafikken.

Og Storebæltsbroen i retning mod Fyn er også helt lukket på grund af uheld.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Fyns Politi advarer om sort is, skriver TV 2.

Et uheld er sket på E20 fra Odense mod Knudshoved på frakørsel ind til Rønninge Syd, mens et andet er sket tæt på, men i den modsatte retning. Her er det mellem afkørsel 46 Nyborg V og Rønninge, hvor en lastbil har været impliceret i et uheld.