Flere uheld skaber lang kø på motorvejen

Der er fredag eftermiddag lang kø på Fynske Motorvej, hvor der er sket to uheld omkring 14-tiden. Det oplyser Vejdirektoratet.

Læs også Flere tog aflyst på Svendborgbanen

Begge uheld er sket i retning mod Jylland på strækningen mellem afkørslerne ved Aarup og Ejby. De to uheld er sket tæt hinanden, og der er derfor flere kilometer lang kø på strækningen som følge af uheldene.

Der er desuden meldinger om kiggekø i modsatte retning, altså mod Odense.

Uheldene er sket tæt på hinanden. Foto: Vejdirektoratet

Kun ét spor farbart

Både politi og redningsmandskab er på vej til motorvejsstrækningen ved 14-tiden.

Ved det ene uheld er der kun ét spor farbart, og rednings- og oprydningsarbejdet forventes tidligst afsluttet klokken 14.45.

- Nedsæt hastigheden, råder Vejdirektoratet.

Opdatering Oprydningsarbejdet er overstået, og begge spor er igen åbne på motorvejsstrækningen. Der er fortsat kø, og den vil blive afviklet i løbet af eftermiddagen.

Der er fortsat kø på strækningen. Ifølge Vejdirektoratet er der 20 minutters forlænget rejsetid på Fynske Motorvej.

Uheldet, der er sket tættest på Odense, er sket i nødsporet, oplyser Vejdirektoratet, og her kan begge spor benyttes. Der er ikke meldinger om tilskadekomne på nuværende tidspunkt. TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar om eventuelle tilskadekomne fra Fyns Politi, men det er ikke lykkedes.

Forlænget rejsetid

Der er ved 14.15-tiden forlænget rejsetid på op til ti minutter, hvis du skal benytte den vestlige del af Fynske Motorvej.

- Normal trafik forventes i løbet af eftermiddagen, oplyser Vejdirektoratet.

Det er muligt at køre af motorvejen og benytte Rute 161 - landevejen mellem Odense og Middelfart - for at undgå køen på Fynske Motorvej. Der er i forlængelse af køen på motorvejen også meldinger om kø og tæt trafik på landevejen på en længere strækning mellem Nørre Aaby og Anderup.