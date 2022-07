Flere ulykker om sommeren: Her er fem gode råd til at sejle sikkert

Det gode fynske sommervejr har de seneste dage lokket mange gæster til stranden, men ikke alle nøjes med at blive ved kysten.

Når solen skinner stikker flere nemlig til søs, og her skal man passe godt på, for det kan hurtigt gå galt.

- Vi har altid mere at lave redningsmæssigt om sommeren end vi har om vinteren. Det er jo der, hvor der er flest sejlere på vandet, siger Finn Uggerby, der er fartøjsfører og løjtnant i marinehjemmeværnet på Østfyn.

Forleden måtte Finn Uggerby da også ud med redningsbåden.

I sejlrenden ved Storebæltsbroen opdagede to mænd, at den jolle, de var sejlet ud i, var begyndt at tage vand ind. Båden var ved at synke, og de tilkaldte derfor hjælp.

Da redningsbåden fra marinehjemmeværnet kort tid efter ankommer til sejlrenden, er det ifølge Finn Uggerby kun 50 centimeter af båden, der er oven vande og de to mænd ombord klamrer sig til den.

Mændene bliver reddet, og ulykken havde heldigvis ingen alvorlige konsekvenser.

Historien er dog en god påmindelse om at tjekke op på, om man har styr på Søsportens Sikkerhedsråd fem sejlråd inden man begiver sig ud på havet.