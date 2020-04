Flertal i Folketinget giver efterskolerne håb

Statsministeren mødtes tirsdag med resten af Folketingets partiledere for at diskutere andet trin i genåbningen af Danmark. Her havde et flertal i Folketinget et ønske om at genåbne efterskolerne.

Den melding vækker glæde hos Malthe Bjerre Laursen, der går i 10. klasse på Ryslinge Efterskole.

- Det gør mig glad at se, at der er mange, der kæmper for, at vi kan komme tilbage, siger han.

Malthe Bjerre Laursen blev, ligesom mange andre efterskoleelever, sendt hjem den 11. marts.

- Det var meget voldsomt at få at vide, siger han.

Savner efterskolen

Nu har eleverne været væk fra Ryslinge Efterskole i mere end en måned. Catrine Brohave Jørgensen går også i 10. klasse på efterskolen og har boet hjemme hos sine forældre. Under nedlukningen har hun kun mødt hendes kammerater online.

- Det har været meget mærkeligt, siger hun og fortsætter:

- Jeg savner mest at kunne gå ud fra mit værelse og mødes med dem, jeg kender.

Den opfattelse deler Malthe Bjerre Laursen.

- Jeg savner virkelig at være omkring mine venner hele tiden, fortæller han.

Vigtige forhandlinger

Formanden for Efterskolerne, Torben Vind Rasmussen, mener, at det er vigtigt og glædeligt, at efterskolerne bliver en del af forhandlingerne.

For efterskolen er meget mere end bare uddannelse ifølge Torben Vind Rasmussen. Det er identitetsdannelse, fællesskab og opdragelse. Det er meget få af de elementer, eleverne får i fjernundervisningen, påpeger formanden.

- Derfor er det vigtigt for os, at efterskoleeleverne kommer tilbage og oplever en større del af det, efterskolen kan, siger han.

Eleverne har desuden behov for at komme tilbage og mærke en hverdag med tryghed og kontinuitet, inden skoleåret er omme.

- Derfor vil en åbning 1. maj være helt optimal for os, siger Torben Vind Rasmussen.

Mindre risiko for smitte

Efterskolerne har ikke forholdt sig til sundhedsforholdene, men de lægger op til dialog med sundhedsmyndighederne.

- For at vi kan fortælle om, hvilken skoleform vi har, og hvilke muligheder der er, forklarer Torben Vind Rasmussen.

Han mener desuden, at der er et andet smittetryk end i folkeskolen.

- Vi laver små, trygge 'familie'-fællesskaber, hvor man er tæt i sin 'familie' men stadig har den afstand til personalet, som er nødvendig, fortæller formanden for efterskoleforeningen.

Uvirkeligt uden afslutning

Både Catrine Brohave Jørgensen og Malthe Bjerre Laursen har svært ved at forholde sig til at skulle stoppe på efterskolen uden en ordentlig afslutning.

- Det ville være virkelig mærkeligt, hvis man ikke får en afslutning på året. Så vil der mangle en stor ting, siger Malthe Bjerre Laursen.

Formanden for Efterskolerne mener desuden, at det vil have store konsekvenser, hvis eleverne ikke når at komme tilbage.

- Stærke elever vil komme over det på god og fornuftig vis, men rigtig mange unge vil stå tilbage med fornemmelsen af noget uforløst, siger han.

Torben Vind Rasmmusen fortæller, at nogle niendeklasseselever overvejer at tage tiende klasse bare for at opleve et helt skoleår.