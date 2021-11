Flertal positive overfor kortere levetid for coronapas ved test

Et flertal i Folketingets Epidemiudvalg er klar til at støtte regeringen i at forkorte den tid, som et coronapas gælder.

Det skriver Berlingske.

Det sker, efter at sundhedsministeren Magnus Heunicke (S) på et pressemøde fredag bad Epidemikommissionen om at undersøge, hvor længe passet skal gælde.