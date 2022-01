Flertal trumfer regeringen - hæver forsamlingsloft ved indendørs kulturarrangementer

Det siger Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sand Kjær til TV 2.

- Det er klart, at når der er et flertal i Folketingets epidemiudvalg, så retter vi os selvfølgelig efter det . Derfor arbejder vi også på, at den her sektionering, det man kalder superliga-modellen - det kan træde i kraft fra på søndag, siger han.

- Det er jeg sådan set også ret tryg ved, at vores kulturliv, vores sportsklubber og vores idrætsliv derude også kan håndtere.

Går længere end anbefalingen

Dermed bliver forsamlingsloftet for indendørs kulturarrangementer hævet betragteligt mere, end regeringen har lagt op til.

Regeringen lagde op til et loft på 500 personer ved indendørs kulturarrangementer indført gældende fra 16. januar.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) blev på onsdagens pressemøde foreholdt, at der i Folketinget er flertal for at hæve loftet yderligere. Hertil svarede han, at han er villig til at fremlægge forslaget for eksperterne for at få en vurdering af det, men at man skal passe på med at gå for langt væk fra epidemikommissionens indstillinger.