Flot og frostklar lørdag venter efter vinterens koldeste nat og morgen

Lørdag morgen byder på usædvanlig hård frost mange steder, og det er vinterens indtil videre absolut koldeste nat og morgen.

På Fyn har TV 2 Vejret målt ned til minus 4,8 grader, der samtidig også gør Fyn til en af de mindst kolde landsdele netop denne nat.

Koldest har det indtil nu været i Jylland, hvor Horsens har været nede på -11,6 grader, og temperaturen kan lørdag morgen stadig falde yderligere.

Læs også Frostkold morgen giver risiko for glatte veje

Ifølge både DMI og TV 2 Vejret kan temperaturen på Fyn i løbet af formiddagens første timer falde ned omkring -6 grader flere steder, inden solen bryder frem og giver en flot og frostklar lørdag.

- Der kommer lidt skyer op himlen, men der vil også være plads til masser af solstrejf i løbet af morgentimerne. Det varer ved i løbet af formiddagen og også ind i eftermiddagen, siger TV 2 Vejrets Sara Maria Mærkedahl.

Ud på eftermiddagen kan der kommer skyer ind fra vest, men det er ifølge vejrværten højtliggende skyer.

- Så vi har en rigtig flot lørdag i vente - men også en lørdag, hvor vi ikke kan forvente, at temperaturen kommer over frysepunktet, siger Sara Maria Mærkedahl.

Foto: TV 2 Vejret/Grafik

Omkring aftenstid falder temperaturen igen ned til omkring -4 grader, og vi kan se frem til endnu en nat med frost natten til søndag.

Mulighed for glatte veje

Nattefrosten har fået saltsprederne på vejene natten til lørdag, hvor alle større veje over det meste af Fyn og øerne er blevet saltet.

Temperaturen på vejene er også under frysepunktet, og der er fra Vejdirektoratet meldinger om glatte veje på det meste af Fyn.

Eftersom vi befinder os i et såkaldt isdøgn, hvor temperaturen efter alt at dømme ikke kommer over frysepunktet, vil der være risiko for glatte veje på udsatte steder det meste af dagen.

Indtil videre har det dog ikke ført til uheld.

- Hverken i løbet af natten eller her til morgen. Det er dejligt, siger Ehm Christensen, vagtchef ved Fyns Politi.

Sne holder temperaturen nede

Vi oplever lige nu isnende kulde, da kold luft strømmer ned over os fra nord, samtidig er det klart og vi har et sne liggende flere steder.

Sneen isolerer for varmen fra jorden og gør at det kan blive betydeligt koldere end hvis der ikke lå sne, forklarer TV 2 Vejret.

For at finde lavere temperaturer, skal vi tilbage til den sibiriske kuldebølge i februar og marts 2018.

Dengang måltes der -12,9 grader i marts måned.