Flot og solrig sommerdag med tæt på 25 grader

Temperaturen ligger mange steder allerede fra morgenstunden på 13-14 grader, og i løbet af dagen forventer TV 2 Vejret, at temperaturen kommer op på 21-23 grader på de steder, hvor det bliver varmest – dog med mulighed for 24-25 grader centralt på Fyn.

Uanset hvad så kommer det til at føles som en temperaturmæssig sommerdag, selv om det ikke rigtig er det.

- Når det er med vinde, der ikke er ret kraftige, så er det altså med gode muligheder for at opleve den her dag som en rigtig behagelig sommerdag, selv om temperaturen ikke kommer op på 25 grader, siger Lone Seir.