Flot sensommervejr i weekenden

Ovenpå en kold nat med temperatuer helt ned under otte grader lokalt, så venter der en fredag og weekend med en del sol.

De kolde nattetemperaturer skyldes, at der er opklaring i vejret, hvilket også giver en masse plads til, at solen kan få lov til at skinne fra en nærmest skyfri himmel fra morgenstunden.

Det fortæller TV 2 Vejrets Sara Maria Mærkedahl.

Temperaturen løfter sig hurtigt til 10 grader i løbet af morgenen, og kan i løbet af eftermiddagen nå op på 20 til 22 grader.

- Der er en lille risiko for, at der kan komme en enkelt let byge forbi, men det bliver mest tørt og ganske solrigt, siger Sara Maria Mærkedahl.

Og efter fredag, som altså bliver en rigtig flot sensommerdag, så venter der et par rigtig flotte dage lørdag, søndag og mandag med temperaturer mellem 21 og 23 grader.

- Søndag og mandag dog med lidt flere skyer på himlen, der er optakt til den front, der skal passere i løbet af tirsdagen, siger Sara Maria Mærkedahl.