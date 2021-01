Flot vinterdag venter efter kold morgen med risiko for glatte veje

Torsdagen starter i lighed med resten af ugen med en kold morgenstund, hvor temperaturen over hele Fyn vil være under frysepunktet.

Det giver risiko for glatte veje, der efter et snevejr sent onsdag passerede på tværs af landet, kan komme i mange forskellige udgaver.

- Det kan både være isglatte veje og lokalt kan der også være faldet lidt sne, som kan give en sneglat vej eller to rundt omkring på Fyn, siger TV 2 Vejrets Anders Brandt.

Ifølge Vejdirektoratet er der blevet saltet på alle de større veje på Fyn i løbet af natten, og på nær på den sydøstligste del af Fyn er der fra morgenstunden risiko for glatte veje over hele Fyn. Temperaturen i både luften og på vejen er de fleste steder under frysepunktet, så pas på i morgentrafikken.

Solskin på vej

Allerede i løbet af formiddagen skifter vejret en lille smule, og der bliver mulighed for lidt solskin over Fyn.

- Vi forventer at den tørre luft fra nord begynder at sætte ind hen over Fyn, hvilket giver gode chancer for sol. Måske en overgang med lidt skyer ned over den sydvestlige del af Fyn især, siger Anders Brandt.

Temperaturen kommer i løbet af dagtimerne til at holde sig lige omkring frysepunktet, hvilket kommer til at give en kold men også flot januardag.

De næste par dage fortsætter i stort set samme stil, men det bliver rigtig koldt om natten i resten af ugen.

- Hen over weekenden venter egentlig ganske pænt vejr og rolige vindforhold, men også kolde nætter. Natten til lørdag får vi ned omkring 6-7 graders frost, siger Anders Brandt.

Det fortsætter ifølge TV 2 Vejret med de kolde nætter frem til og med mandag.