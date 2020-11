Flot weekendvejr venter fynboerne

Efter en uge, hvor flere lavtryk nærmest har stået i kø for at komme ind over Fyn og Danmark med regnfuldt og blæsende vejr, er der nu et vejrskifte på vej.

Et stort højtryk vil hen over weekenden give fynboerne tørt og roligt vejr med gode chancer for sol.

- Den vind, der har drillet os de sidste dage, den lægger sig heldigvis i løbet af natten, så her fra morgenstunden er der ikke så meget vind, siger TV 2 Vejrets Per Christiansen.

Vinden kommer fortsat fra vest, men har lagt sig meget sammenlignet med de seneste par dages kraftige blæsevejr.

Til gengæld er der for årstiden ganske lunt allerede fra starten af dagen.

- Det er en 10-11 grader fra morgenstunden, og solen står op 7.35, siger vejrværten.

Selv om det er skyet først på dagen, skal der nok blive plads til solen i løbet af formiddagen, lover Per Christiansen.

- Og med solen og en vind, der løjer yderligere af, så kan vi komme op på en 13 grader i løbet af dagen, hvor det bliver lunest. Det er jo ikke så ringe endda, siger Per Christiansen.

Ifølge vejrudsigten fra DMI kan vi få op mod 14 grader fredag og masser af sol især i de tidlige eftermiddagstimer.

Risiko for tåge

Der ligger et højtryk over Fyn og resten af Danmark, hvilket kommer til at give os fint vejr i weekenden. Der er dog en lille udfordring ved det.

- Det stille vejr giver risiko for tåge lørdag og søndag morgen – og måske endda også mandag morgen. Solen står lavt på himlen og har svært ved at løfte tågen, siger TV 2-værten.

- Hvis det ikke sker, bliver det noget med en 8-9 grader måske, men får vi solen igennem, kan vi godt komme op på en 11-12 grader.

Vinden bliver svag til jævn hele weekenden, og særligt søndag forventes vinden at lægge sig nærmest fuldstændig.