Flygtede på vej til arresten: Politiet efterlyser central bandefigur

Abdul Ali er også kendt som Carlos Dabbas. Han er en af Odenses centrale figurer i bandemiljøet, som i dag består af de to grupperinger Korsløkkegruppen og Vollsmosegruppen, hvor et opgør mellem de to grupperinger kostede Abdinur Mohamed Ismail livet, da han uskyldigt blev ramt af skud i juli 2020.

Abdul Ali var desuden med til at starte Black Army, som siden hen er blevet opløst.

Tag ikke kontakt

Politiet har siden forgæves forsøgt at finde frem til den efterlyste, men indtil videre er det ikke lykkedes at finde spor af den flygtede.

Derfor beder politiet nu offentligheden om hjælp til at finde Abdul Ali.

- Abdul Ali skønnes ikke farlig, men borgerne opfordres til ikke at tage kontakt til ham, men blot videregive eventuelle oplysninger til politiet, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Abdul Ali bor i Bullerup ved Odense, og det er politiets vurdering, at han skal findes i eller omkring Odense.