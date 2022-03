Flygtninge på vej til Danmark: 450.000 ukrainere er allerede flygtet til Polen

Siden de russiske styrker torsdag 24. februar angreb Ukraine, er flere end 450.000 ukrainere flygtet til nabolandet Polen.



Her befinder TV 2 Fyns udsendte sig i den sydpolske storby Krakow, hvor der i disse dage foregår et stort arbejde med at organisere den videre færd for de mange flygtninge.

40 af dem skal med en bus til Fyn.