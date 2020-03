Flyttekaos midt i coronakrise: - Kan man få hjælp af vennerne til at flytte?

Hver måned året rundt pakker rigtig mange fynboer deres lejlighed og hus sammen i flyttekasser, læsser det hele ind i en flyttebil og rykker mod en ny adresse for igen at pakke det hele ud og skabe sig et nyt hjem.

Der er jo også meget socialt samvær i en flytning, og det bør man skære væk nu og vente med til en senere lejlighed. Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi og pensioneret overlæge.

På landsplan var der i 2019 558.728 flytninger inden for en kommune, og mellem kommuner var tallet 333.761, viser tal fra Danmarks Statistik.

Selvom coronakrisen har lukket landet mere eller mindre ned som følge af myndighedernes anbefalinger, fortsætter nogle ting stadig, som var alting normalt. Det gør det, fordi det for eksempel ikke sådan lige er muligt at aflyse en flytning, når man har sagt ét lejemål op og betaler for ét nyt.

Spørgsmål fra en fynbo Når man flytter, er man tæt på hinanden. Man sveder, bakser og skubber sig vej op ad smalle trapper og så videre. Er det forsvarligt i denne tid? Og kan man bede venner og familie om hjælp? Malte, Odense.

Men når man flytter, er man tæt på hinanden. Man sveder, bakser og skubber sig vej op ad smalle trapper og så videre.

- Er det forsvarligt i denne tid?, lyder det i et spørgsmål til os fra en fynbo.

Tager alle forholdsregler

Portalen Gloove, som ifølge dem selv er en nem og billig flyttehjælp, tager i forbindelse med coronavirus alle de forbehold, de kan, og følger myndighedernes anvisninger om afstand og god hygiejne.

Gloove går ud på, at man hjælper hinanden med at flytte. Derfor kan man leje lokale studerende til at hjælpe med nedpakning, løft af flyttekasser og udpakning igen. Man skal bare selv stå for transporten.

Det betyder, at man får besøg af en række unge mennesker i sit hjem, som så hjælper en med at flytte. Det er ikke noget, der er ændret på i under landets nedlukning. Men der er justeret i måden, det gøres på, lyder det fra Gloove.

- Vi følger reglerne, der er udstuket med håndhygiejne og færre mennesker på få kvadratmeter, siger Andreas Zacho, der er direktør i Gloove.

De anbefaler kunderne, at det kun er deres folk, der foretager flytningen, så kunderne ikke hjælper til, hvilket de normalt ellers ville gøre. Derudover sender de ikke mere end fem flyttefolk ud ad gangen.

- Det er sjældent nødvendigt. Langt de fleste gange kommer der kun to personer ud for at hjælpe. Vi prøver også at koordinere det sådan, at de kører vagterne i par og i kø efter hinanden, så de hele tiden er sammen med den samme, men det er ikke altid, det kan gå op, men vi gør, hvad vi kan, siger Andreas Zacho.

Husk at vaske hænder

Spørger man til risikoen for at blive smittet ved en flytning af sin ejendom, skal man ifølge professor i klinisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos være opmærksom som i alle andre tilfælde på hygiejnen.

- Man kan jo starte med at spørge flyttemændene, om de er raske, siger han.

- Der er ikke det store problem med ting, de flytter, fordi de jo oftest bærer handsker. Derfor kan det alligevel være en god ide at tørre overfladerne af på møbler og ting, når de er sat på plads det nye sted, og så skal man huske at vaske hænder, efter flyttekasserne er tømt og slået sammen.

Ligesom det altid er en god idé med en rengøring af ens nye hjem, når man overtager fra andre og rykker ind med egne møbler, er det under coronavirus også en god start på den nye adresse.

- Det er altid en god idé med en startrengøring med aftørring af overflader i køkken, på badeværelse og toilet - samt dørhåndtag efterfulgt af udluftning er en god ide. Det er en god start, - og så er man på den sikre side, siger Hans Jørn Kolmos.

Overvej hjælp fra venner og familie

Rigtig ofte, når man skal flytte, spørger man familie og venner om hjælp. De gør det hele lettere for den flyttende part, og de får som tak ofte en pizza og flyttebajer. Men det skal være varsom med i denne tid.

- Der er jo også meget socialt samvær i en flytning, og det bør man skære væk nu og vente med til en senere lejlighed. Når det er sagt, ser jeg ikke noget problem i, at man beder et par af sine venner eller familie om at hjælpe til med de nødvendige ting i forbindelse med flytningen, forudsat at de er raske og ikke har været sammen med nogen, som er mistænkt for at have corona, siger Hans Jørn Kolmos, der i alle tilfælde anbefaler alle at følge Sundhedsstyrelsens fem hygiejneråd.