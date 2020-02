Fnatepidemi skal stoppes: Aftale træder ekstraordinært hurtigt i kraft

Et stigende antal patienter med fnat lægger pres på Hudafdeling I på Odense Universitetshospital, der er gået fra en enkelt patient om måneden til omkring seks til otte om dagen.

For at komme udviklingen til livs har Region Syddanmark mandag indgået en aftale med de praktiserende dermatologer i regionen.

Læs også Voldsom vækst i fnat på Fyn

Aftalen er helt ekstraordinært trådt i kraft med det samme, fortæller Bo Libergren (V), der er formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

- Vi har en epidemi, og det er en voldsomt ubehagelig sygdom, som der er mange udfordringer i at få bekæmpet. Aftalen er vores bidrag til at få has på den, siger han til TV 2/Fyn.

Ramme fjernes for fnatpatienter

Normalt arbejder alle speciallæger i regionen inden for en fast økonomisk ramme. Overskrides den, vil der efterfølgende ske en modregning i speciallægens honorar, og derfor har det været svært for fnatpatienter at komme til.

Men med den nye aftale får dermatologerne i regionen mulighed for at overskride rammen uden at blive modregnet efterfølgende.

På den måde bliver det mere attraktivt for lægerne at tage flere patienter i behandling.

- Vi synes, det er nødvendigt og fornuftigt, at en økonomisk ramme ikke skal være afgørende for, hvor mange der bliver tilset, siger Bo Libergren.

Et af flere tiltag

I forvejen har Lægemiddelstyrelsen givet læger i almen praksis mulighed for at udskrive særlig medicin mod fnat.

Læs også Fynsk efterskole lukket ned på grund af fnat

Men ifølge Sigurd Broesby Olsen, der er ledende overlæge på Hudafdeling I på Odense Universitetshospital, har tiltaget kun haft begrænset effekt.

- Det er stadigvæk tungt for den enkelte læge at skulle søge tilladelse til at udskrive medicin til patienter med fnat. Og det er ikke alle, der er klar til det, påpeger han.

Derfor ser han positivt på en ny aftale mellem dermatologer og region, men understreger også, at man bør sætte ind på flere parametre.

- På alle fronter burde man gøre det lettest muligt for den almene praksis at behandle fnat, og derudover kunne man også kigge på prisen af medicinen. Men alle tiltag, der kan gøre det lettere og bedre for vores patienter, hilser jeg sådan set velkommen.

Er trådt ekstraordinært hurtigt i kraft

Aftaler skal normalt godkendes af Regionsrådet, men da der er tale om en epidemi, har man valgt ikke at vente, til rådet mødes sidst på måneden, fortæller Bo Libergren.

- Vi tænker, det er vigtigt, at vi kan komme i gang med at behandle alle patienterne med det samme, siger han.

Bliver aftalen ikke godkendt af Regionsrådet, ophører den, mens ellers er planen, at den løber frem til udgangen af juni 2020 med mulighed for forlængelse.