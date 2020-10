Fodbolden truet af corona-tab: Lad os få publikum tilbage

Dansk fodbold starter torsdag en kampagne med det formål at få flere tilskuere tilbage på stadion.

Det er Dansk Boldspil-Union (DBU) og Divisionsforeningen, der vil vise, at det er sikkert at åbne for tribunerne og måske forhindre en truende millionregning for den professionelle fodbold.

I øjeblikket er fodbolden ramt af regeringens forsamlingsforbud. For arrangementer inden for kultur og idræt, hvor personer primært sidder ned, må der højst være samlet 500 personer.

- Situationen er meget alvorlig. Klubberne og DBU er hårdt ramt, og de nuværende restriktioner har enorme konsekvenser, siger DBU-direktør Jakob Jensen i en pressemeddelelse.

- Hele dansk fodbold bliver ramt, og den rivende udvikling, der er i gang, kan ende med at blive slået markant tilbage, siger han.

Klubberne taber millioner

Derfor vil Divisionsforeningen og alle klubber i 3F Superliga have genindført den såkaldte Superligaordning, der giver plads til 500 tilskuere i hver deres separate sektion.

Fra Odense Stadion bliver kampagnen bakket op af OB's kommercielle chef, Jack Jørgensen.

- Kampene afvikles således, at de 500 personer per sektion ikke kommer i kontakt med andre. Der er hidtil afviklet 46 kampe under superligaordningen uden smittespredning, så der er ikke nogen dokumenteret årsag til, at dansk fodbold skal lukkes mere ned end i sommer, siger Jack Jørgensen.

En udregning fra revisionsfirmaet Deloitte viser, at klubberne i Superligaen og den næstbedste fodboldrække, 1. division, tilsammen risikerer at miste 850 millioner kroner under de nuværende tilskuerbegrænsninger.

DBU er gået glip af indtægter på mellem 20 og 25 millioner kroner i forbindelse med efterårets landskampe, står der i pressemeddelelsen.

- I OB har vi allerede lidt tab grundet manglende entréindtægter, mistet omsætning i bar og boder samt på vores trøje- og merchandisesalg, mens vi ikke kan leve op til vores forpligtelser overfor sponsorer og sæsonkortholdere samt de mange andre fans, der gerne vil følge OB på Nature Energy Park, fortæller Jack Jørgensen.

Superligaordningen suspenderet

Divisionsforeningen og DBU mener dog, at det er muligt at åbne op for flere tilskuere på forsvarlig vis.

Regeringen suspenderede for en måned siden ordningen foreløbig frem til 1. november på grund af en generel stigning i coronasmitten.

- Vi forstår ikke, hvorfor en løsning, som dokumenteret fungerer og er vigtig for at dæmpe covid-19's skader på beskæftigelse og økonomi, skal lukkes ned, siger Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, i pressemeddelelsen.