Fodboldflashback: Husker du miraklet i Madrid?

Det er 25 år siden, at en flok fynske fodboldspillere i gult skrev historie, da de besejrede Real Madrid på Bernabeu.

Sejren over det spanske storhold står stadig for mange som et sensationelt øjeblik i dansk klubfodbold-historie. Ét af de der slags øjeblikke, hvor man husker, hvor man var. Og som stadig kan give kuldegysninger, når man genser billeder derfra.

Et mirakel.

Vi har samlet en stribe klip fra TV 2/Fyns arkiv, som fortæller historien om Miraklet i Madrid.

Artiklen blev første gang udgivet 6. december 2018 - og genudgives med ny video i anledningen af 25-års jubilæet for Miraklet i Madrid.

Hvis vi spiller, som vi gør nu, så tror jeg, at vi har en realistisk chance for at komme videre - okay, jeg griber lidt højt - mod ethvert hold Michael Schjønberg, OB

Kim Brink fik et chok



OB havde kvalificeret sig til Uefa Cuppen ved at blive nummer to i Superligaen året før.

Først blev Flora Tallinn kørt over af OB på vejen mod de store hold i Uefa Cuppen. Fynboerne vandt samlet 6-0 over esterne.

Den storsejr fik Michael Schjønberg til at drømme stort.

- Hvis vi spiller, som vi gør nu, så tror jeg, at vi har en realistisk chance for at komme videre - okay, jeg griber lidt højt - mod ethvert hold, fortalte han til TV 2/Fyn.



Så ventede nordirske Linfield, som heller ikke havde en chance mod Michael Schjønberg (tre mål), Steen Nedergaard (to mål) og resten af holdet.

I anden runde måtte tyske FC Kaiserslautern pænt sige auf wiedersehen og forlade Uefa Cuppen efter mødet med OB og Carsten Hemmingsen.



Hemmingsenbrødrene håbede på, at Real Madrid blev næste modstander Foto: TV 2/FYN

Og så skulle OBs direktør for tredje gang rejse til Geneve for at overvære lodtrækningen til næste runde af Uefa Cuppen. Han ringede hjem og gav træner Kim Brink et chok.

For tredje rundes modstander hed Real Madrid.

- Det er fandme et storhold, lød det fra Kim Brink, der havde svært ved at sidde helt stille i sin kontorstol.

Se klippet med reaktioner fra Kim Brink, Michael Schjønberg og Jess Thorup.

OBs vej til "Miraklet i Madrid" (1994)

Stjernerne kommer til Odense



En novemberdag i 1994 myldrede det pludselig rundt med store stjerner i mørkeblå træningsdragter i Odense.

Real Madrid med verdensklassespillere som Luis Enrique, Butragueño, Hierro, Redondo, Zamorano og Michael Laudrup var kommet til byen for at spille den første kamp.

Se interview med Michael Laudrup om hans form - og en spansk journalist, der var bange for, at Real Madrids fans ville tro, at OB bare var et lille bump på vejen mod trofæet.



Real Madrid og Michael Laudrup ankommer til Odense (1994)

Real Madrids millionærspillere undervurderede OB

Samme aften var karantæneramte Jens Melvang og Carsten Dethlefsen i studiet på TV 2/Fyn for at tale om kampen og OBs chancer.

- Det er da en attraktiv modstander rent tilskuermæssigt. Men vi havde haft større chancer, hvis vi havde mødt et andet hold, tror jeg, fortalte Jens Melvang dengang.

Op til kampen var der en del snak i pressen om, at Real Madrid undervurderede OB.

Det er da en attraktiv modstander rent tilskuermæssigt. Men vi havde haft større chancer, hvis vi havde mødt et andet hold Jens Melvang, OB-spiller

Spiller han (Kim Brink red.) på, at Real Madrids millionærer undervurderer jer?

- Han bruger det ikke i sit oplæg, men det er da helt klart vores chance, hvis de (Real Madrid red.) kommer med en lidt anden holdning, end hvad de burde komme med til sådan en kamp, så kan vi overraske med en hurtig scoring eller to, sagde Carsten Dethlefsen.

Du kan se hele interviewet herunder med Jens Melvang, Carsten Dethlefsen og en stribe OB-fans:

Dagen inden kampen mod Real Madrid: Jens Melvang og Carsten Dethlefsen

Sagde Schjønberg lige 2-0 i bussen?

Kampen mod Real Madrid på et pakket Odense Stadion blev tættere end forventet, men endte med et nederlag til fynboerne på 2-3.

OB kom i første halvleg uventet i spidsen på et flot langskud af Michael Schjønberg. Men i anden halvleg vendte spanierne kampen og bragte sig foran med 2-1, inden Jesper Hjort kunne udligne for OB.

Bedst som tilskuerne var begyndt at tro på uafgjort, afgjorde den danske stjernespiller Michael Laudrup kampen til spaniernes fordel med sin scoring til 3-2 i kampens overtid.

Dermed stod Real Madrid med et stærkt udgangspunkt inden returkampen på det enorme Santiago Bernabeu hjemme i den spanske hovedstad.

OB-spillerne ærgrede sig forståeligt efter kampen. Så tæt på - og så alligevel så langt fra.

Michael Laudrup scorede i overtid - men takkede Lars Høgh for kampen i Odense. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

- Hvis vi ikke var så hårde, som vi nu er, så tror jeg, at vi ville sidde og græde alle sammen inde i omklædningsrummet, lød det ærligt fra Michael Schjønberg lige efter kampen.

- Vi er jo favoritter, eftersom OB skal vinde med to mål på vores bane. Michael Laudrup, Real Madrid

Den 6. december 1994 var der returopgør på Bernabeu. TV 2/Fyn var med i OBs spillerbus dagen inden, hvor humøret og optimismen trods alt var højt.

Hvad er dit bedste bud på et resultat?

- 2-0 ville jo ikke være skidt.

Altså til OB?

- Ja, selvfølgelig, storsmilede Michael Schjønberg.

En anden Michael - i en anden klub var af en lidt anden mening.

- Vi er jo favoritter, eftersom OB skal vinde med to mål på vores bane.

På en skala fra et til ti, hvordan vurderer du så sværhedsgraden i den her kamp?

- Meget højt. Det håber jeg da også, at de andre (resten af Real Madrid-holdet red.) gør, fortalte Michael Laudrup i et interview med TV 2/Fyn.

Du kan se interview med Michael Schjønberg, Michael Laudrup, Jess Thorup og Kim Brink i videoen herunder.



Michael Schjønberg forudså 2-0 mod Real Madrid (1994)

Jamen - hov! OB vandt sgu

Der var ikke mange, der havde spået OB en chance mod kongeklubben Real Madrid.

OB skulle ikke bare vinde kampen, de skulle enten vinde med mindst to mål eller score minimum fire gange. På udebane - mod Real Madrid.

Men den decemberaften på Bernabeu var det som om, at nogen havde glemt at fortælle det til fynboerne.

For mod alle odds lykkedes den umulige mission.

01:46 Se højdepunkterne fra kampen her. (TV 2) Video: TV 2 Luk video

Men det holdt hårdt for fynboerne. Fra kampens start satte Real Madrid sig tungt på kampen, dog uden at kunne passere en flyvende Lars Høgh i OB-målet, der blandt andet reddede en friløber fra Michael Laudrup i kampens indledning.

I den anden ende hamrede Carsten Hemmingsen en forrygende flugter på trekantsammenføjningen som en første advarsel til stjernerne fra Madrid.

Med tyve minutter igen stod der stadig 0-0, og OB skulle derfor fortsat score to gange for at gå videre - uden at hjemmeholdet samtidig fik scoret på Høgh'en.

Stilhed i Madrid

Kort efter blev der stille på Bernabeu. OBs unge midtbanespiller Ulrik Pedersen fik på en kontra en bold i dybden bag Real Madrid-forsvaret, der var blevet fanget langt fremme på banen, og den 20-årige odenseaner var iskold, da målmand Cañizares kom ud imod ham.

Ulrik Pedersen chippede bolden over keeperen, og så var de fynske gæster pludselig foran med 1-0.

OB havde brug for endnu en scoring, og dybt inde i den italienske dommer, Loris Stafoggias, tillægstid indtraf sensationen.

Schjønberg fik plads på venstrekanten, snød sin direkte modstander og fik plads til at slå et fladt indlæg ind foran mål. Her kom Jesper Hjort foran sin oppasser, men mistimede fuldstændig sin afslutning og fik slet ikke ram på bolden, der i stedet fik lov at passere til bagerste stolpe.

Her var blot 20-årige Morten Bisgaard fulgt med frem, og med en iskold inderside kunne han sende bolden ind i det lange hjørne bag Cañizares.

På sidelinjen gik træner Kim Brink og resten af holdet amok i jubel.

Jubelscener fra Bernabeu. Foto: TV 2

Og da dommeren kort tid efter fløjtede kampen af, var sensationen og det største danske klubresultat nogensinde en realitet.

Et fodboldmirakel var født.

I minutterne efter 2-0 mod mægtige Real Madrid væltede hele OB rundt i sejrrus. Foto: TV 2

Voksne mænd græd som pisket.

Lars Høgh i tårer efter sejren. Foto: Scanpix Danmark

Smed sig på knæene, mens de knyttede næver sendte hilsner op mod den mørke spanske himmel.

Et virvar af spillere i gule trøjer og mænd i blå Xerox træningsdragter, der løb rundt og krammede hinanden. Kyssede. Græd. Og aede hinanden over håret.

Lige efter den italienske dommer fløjtede kampen af. Foto: TV 2

Imens stod en flok spanske spillere i hvidt som lammet på Bernabeus græs. På tribunen pakkede Real Madrid-fans bannere, trommer og trofædrømme sammen i stilhed.

Heltene vender hjem

Selvom nogen mente, at OBs spillere selv kunne svæve hjem på lyserøde skyer, så tog de trods alt flyet hjem til Fyn, hvor de blev taget imod som helte.

- Olé Oden-se Bold-klub. Olé Oden-se Bold-klub, klappede stribevis af OB-fans i Odense Lufthavn, mens spillerne kom ind. En efter en.

- Høghen. Høghen.

Lars Høgh måtte først kæmpe sig igennem krævende fotografer, inden han blev taget imod af stående klapsalver fra OB-fans. Foto: Delta /TV 2/Fyn

Det er helt sindssygt, det her. Det er så vildt, så man slet ikke kan forstå det. Har I oplevet noget lignende? Jeg har sgu ikk´, du. Carsten Hemmingsen, OB

- Det er fantastisk. Det er ubeskriveligt. Jeg fatter det ikke endnu, fortalte en rørt OB-fan, Allan Jensen.

Kim Brink badet i blitz og taktfaste klapsalver fra begejstrede fans i Odense Lufthavn. Foto: Delta /TV 2/Fyn

- Det er helt sindssygt, det her. Det er så vildt, så man slet ikke kan forstå det. Har I oplevet noget lignende? Jeg har sgu ikk´, du, lød det fra en storsmilende og lidt træt Carsten Hemmingsen i lufthavnen.

Se indslaget fra festmodtagelsen i Odense herunder:

Miraklet i Madrid: OB og Fyn går festamok (1994)

Dagen derpå

Et døgn efter miraklet i Madrid mødte to trætte, men glade målscorere op i studiet hos TV 2/Fyn.

Hvad skete der egentlig inde i omklædningsrummet?

- Jamen, der var en helt euforisk stemning. Vi hoppede og dansede. Og skreg. Der var bajere. Og alt muligt, fortalte Morten Bisgaard med et skævt smil, der måske sagde, at han ikke afslørede alt, hvad der skete derinde.

Se interviewet med Ulrik Pedersen, Morten Bisgaard og Viggo Jensen herunder.

Efter Miraklet i Madrid: OBs målhelte i studiet (1994)

Hvad der skete efter den decemberaften i Madrid er der mange, der har glemt. Men det var noget med et italiensk hold, der vandt 1-0 over OB, og dermed slukkede for fynboernes drømme.

Men vi vil heldigvis altid have minderne om miraklet i Madrid.