Fødselar flyver med udsatte unge

Normalt når Danny Bærtelsen trækker i pilottøjet og spænder sig fast i sin flyvemaskine, flyver han alene. Det var dog ikke tilfældet torsdag. Torsdag var det hans fødselsdag og ti-års jubilæum som selvstændig, og derfor havde han besluttet sig for at gøre en forskel.

Det er ikke hver dag, man får sådan en mulighed Valdemar Nowak, Ringe

Han ville invitere udsatte unge med på en flyvetur, de aldrig ville glemme.

Her er den flyver, de unge kunne flyve med i. Foto: William Borst

- Jeg er blevet gammel nok til, at jeg ikke behøver at have gaver på min fødselsdag. Det er en endnu større fornøjelse at give, forklarer han.

Derfor valgte han for lidt over en uge siden at lave et facebookopslag, hvor han tilbød sin flyver og sig selv som pilot, så han kunne give nogle udsatte unge en enestående oplevelse.

- Grunden til, at jeg inviterer de der dejlige unge mennesker derop, er jo, fordi de i deres dagligdag bøvler med en masse ting i deres liv og i det hele taget har haft nogle hårde liv, siger Danny Bærtelsen.

Fed oplevelse

I løbet af dagen fik han fløjet med 20 udsatte unge, der kom fra to forskellige fynske bosteder. I luften fik de mulighed for at se Kerteminde og omegn fra luften på tomandshånd med piloten.

- Det er ikke hver dag, man får sådan en mulighed for at komme ud og flyve i en flyvemaskine over Kerteminde. Jeg synes, det er noget af en oplevelse, siger Valdemar Nowak fra Ringe.

Mathias Bejerholm Jakobsen gør klar til at lette Foto: William Borst

Kravene til de unge, der ville i luften med den gavmilde fødselar var, at de selv skulle sørge for at komme ud og møde ham på Revninge Flyveplads og selv medbringe fornødenheder. Og så skulle de acceptere den hyggelige ventetid, der måtte blive, mens andre var ude at flyve. Men ventetiden var ikke et problem.

- Det var en fed oplevelse - og skræmmende, siger Mathias Bejerholm Jakobsen fra Ringe.

Men selvom det var skræmmende, har det ikke skræmt de unge mennesker væk.

- Det er en fantastisk mulighed, og det skal man prøve en gang i sit liv, siger Bilal Chaaban fra Ringe.

Ikke noget smukkere end at give

Det var dog ikke kun de unge, der fik en på opleveren.

Varer oplevelsen resten af livet, så er jeg jo bare stolt. Danny Bærtelsen, Pilot

- De var virkeligt virkelig gode. De var ydmyge. Det er klart, men det var nemt at have med at gøre, der var ikke noget med, at jeg skulle være nervøs for reaktioner, siger Danny Bærtelsen, der er glad for at kunne tilbyde de unge en oplevelse ud over det sædvanlige.

- Jeg tænker bare: Hvor mange kommer og spørger de unge, om de kunne tænke sig at komme ud og flyve en tur, spørger piloten.

Derfor synes han, at det var oplagt at tilbyde dem noget, der er almindeligt for ham, men som ikke er det for dem. Nu håber han bare, at de vil tage oplevelsen med sig videre.

- Jeg har i hvert fald givet dem en oplevelse, der sidder i systemet i en rum tid endnu, og alle har taget noget godt video og billeder, som de kan kigge tilbage på. Varer den (oplevelsen, red.) resten af livet, så er jeg jo bare stolt.