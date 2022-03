Føler du, at krigen kommer for tæt på? Læs med her

Spreder krigen sig?

Krigen foregår i Ukraine, men det kan føles tæt på. Blandt Bemærks følgere svarer flere personer ja til at være bekymrede for, om krigen spreder sig til Danmark - og for risikoen for en atomkrig.

Ifølge Sten Rynning, professor på Center for War Studies på Syddansk Universitet, er risikoen for, at krigen spreder sig til Danmark meget lille.

- Til gengæld kan det meget vel være, at danske soldater skal meget mere til Baltikum og hjælpe med at afskrække Rusland deroppe. Og afskrækkelse gør jo netop, at krigen ikke bliver aktuel, fordi Rusland kan se, at det ikke kan betale sig at angribe, siger han.