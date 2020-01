Føler sig afhængig af sociale medier: Unge fynboer ønsker at bruge mindre tid online

Du kender det godt. Du sidder med din smartphone limet til hånden. Du kan lige så godt lige tjekke Facebook, nu du sidder med den. Og Instagram. Og svare på de der beskeder, du fik på Messenger for et par timer siden. Nu du er i gang, kan du lige så godt lige runde Snapchat og sende et billede af din frokost til din veninde.

- Jeg kan mærke, at det nogle gange brummer i lommen, selvom jeg ikke har min telefon i lommen, siger Sebastian Korsholm fra Tietgen Handelsgymnasium om følelsen af konstant at have en smartphone på sig.

Langt de fleste kender til det, og langt de fleste gør det. Tjekker de sociale medier dagligt og op flere gange dagligt.

00:11 Sebastian Korsholm har svært ved at forestille sig at slippe sociale medier. Video: Rasmus Rask Luk video

- Ligesom man har brug for mad, så har man brug for at gå ind og tjekke, hvad der sker, siger Sebastian Korsholm.

Det viser en ungersøgelse, Bemærk har lavet blandt 687 unge. 99 procent af de adpsurgte bruger sociale medier, og 54 procent bruger mellem to og fire timer dagligt på de forskellige medier, som kan være Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat.

Læs også Børnenes Danmark: Fem ud af 400 bruger ikke sociale medier

Giver ikke mening at tale om afhængighed

Ud af de mange adpurgte unge på Fyn, svarer 40 procent, at de føler sig afhængig af sociale medier.

Selvom vi bruger meget tid på netop disse medier, og mange føler det som en afhængighed, de gerne vil skrue ned for, giver det ifølge en ekspert ikke mening at tale om afhængighed.

- Det er problematisk at tale om afhængighed af skærme og sociale devices, fordi vi bruger ordet anderledes end i alle andre sammenhænge. Vi plejer at tale om afhængighed, som noget der er forbeholdt alkoholisme eller tobak for eksempel, siger Christian Mogensen, seniorkonsulent hos Center for Digital Pædagogik.

Vil bruge mindre tid på SoMe

Selvom det kan være svært at definere bruget af sociale medier som en afhængighed, drømmer 37 procent af de adspurgte om at bruge mindre tid på de sociale medier.

- Forleden kiggede vi på skærmtid. Der stod, jeg havde brugt 7,5 time. Det var lidt sindssygt at se, at jeg havde brugt så mange timer på det, siger Demet Temel, der går i 3.g på Tietgen Handelsgymnasium.

Demet Temel hører til den splittede gruppe, der ønsker at bruge mindre tid på at holde streaks i live på Snapchat og være opdateret på tendenser på Instagram.

- Når man tænker over det, kunne jeg have brugt de 7,5 time på noget andet. For eksempel være sammen med veninder, gå tur, træne eller familietid, siger den 18-årige gymnasieelev.

00:16 Demet Temel bruger mange timer på sociale medier. Hun har dog ikke noget problem med at lægge telefonen fra sig. Video: Rasmus Rask Luk video

Sociale medier er et frirum

Det er dog ikke alle, der gerne vil bruge mindre tid på sociale medier, fordi det er et frirum og et sted, de er sociale.

00:16 Channa Nielsen bruger sociale medier og videospil som et frirum. Video: Rasmus Rask Luk video

- Min måde at slappe af på er ved at spille videospil eller snakke med mine venner online, siger Channa Nielsen fra Det Blå Gymnasium i Glamsbjerg.

Selvom man ifølge Christian Morgensen, seniorkonsulent hos Center for Digital Pædagogik, ikke kan have et decideret misbrug af sociale medier, skal man stadig være opmærksom på sit forbrug.

- Mobiltelefoner er designet til at blive brugt. Det skal vi nogle gange modarbejde ved at lave strategier for vores brug ved for eksempel at lægge telefonen væk, når vi laver lektier, eller nå vi hænger ud med vennerne.