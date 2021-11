Følg dit valg: TV 2 Fyn klar med massiv valgdækning fra morgen til sen aften

TV 2 Fyn er sat i verden for dække Fyn, og derfor er kommunal- og regionsrådsvalget hvert fjerde år blandt stationens allerstørste opgaver.

Derfor satser stationen stort på at dække valget tæt fra morgen til aften fra samtlige fynske kommuner og fra Region Syddanmarks hovedkvarter i Vejle.

- Dækningen af KV21 bliver det største, TV 2 Fyn nogensinde har præsteret ved et valg. Et hold på omkring 80 personer bestående af journalister, fotografer, grafikere og mange andre er i sving i 48 timer for at give fynboerne den mest oplyste dækning, siger redaktionchef på TV 2 Fyn Mads Boel.

TV 2 Fyn vil være ude i alle fynske kommuner og regionen med i alt 12 reportagehold fra tidlig morgen til sen aften.

- Både tv-hold og digitale reportere er dagen lang til stede i alle de fynske kommuner. Vi skal helt tæt på både vælgere og kandidater, og vi følger forløbet af den demokratiske festdag lige fra valghandlingens begyndelse, til vi har fundet valgets vindere og tabere, siger Mads Boel.

Så mange vælgere stemmer i de fynske kommuner