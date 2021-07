OB kommer på en svær opgave, når de fredag tager hul på Superliga-sæsonen 2021/2022.



Det sker på udebane i Herning mod sidste sæsons sølvvindere fra FC Midtjylland.

OB har ikke hentet en eneste ny spiller til truppen, men der er nyt ansigt på trænerposten. Svenske Andreas Alm skal være med til at sikre den odenseanske boldklub succes i landets bedste række.



Her er målsætningen en placering i top-seks, som giver mulighed for at spille med om medaljer.

