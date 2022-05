Følg kampen: OB spiller om vigtige point

Superligaklubben OB spiller søndag eftermiddag kamp på udebane mod FC Nordsjælland.

Tidligere på ugen spillede fynboerne sig i den eftertragtede pokalfinale, men hvis pokaltitlen skulle glippe, er der alligevel mulighed for europæisk fodbold næste sæson, hvis OB slutter som den bedste i nedrykningsspillet.

Her kan OB komme et skridt nærmere i søndagens opgør i Farum. I nedrykningsspillet ligger OB før søndagens opgør kun ét point efter Viborg, så tre point vil lune på kontoen for fynboerne. Modstanderholdet FC Nordsjælland følger umiddelbart efter i tabellen - fem point efter OB.

Kampen, der spilles i Farum Park, fløjtes i gang klokken 14.00. Følg kampen herunder: