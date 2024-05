Mandag aften bliver det afgjort, om Restaurant Aro i Odense får lov til at beholde sin eftertragtede Michelin-stjerne.

Prisuddelingen foregår i den finske hovedstad Helsinki, hvor den ene af ejerne af Aro, Christoffer Schärfe, har indfundet sig, og her er forventningen, at restauranten kommer til at beholde stjernen.



Om den forventning bliver indfriet, finder vi ud af i løbet af aftenen. Du kan i hvert fald følge med i hele showet lige her: