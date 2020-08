Følg med live: Mød idealister med succes

Ud over Too Good To Go kan du også lære fra Zetland , der er et ungt medie med det erklærede mål at tilbyde perspektiv frem for hurtige nyheder. Netop de to nyskabende virksomheder har fundet nøglen til at kombinere idealisme med forretning.

Følg med live på Facebook, når ildsjælene bag Too Good to Go og Zetland, landechef Heidi Boye og chefredaktør Lea Korsgaard fortæller nogle af hemmelighederne bag deres succes.

Læs også Borgmester vil konfiskere muskelbiler og opløse forsamlinger i kampen mod bander

Mød også Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (Soc. dem.), som er optaget af at inddrage borgerne i den demokratiske proces. Odense byråd på flere forskellige måder inviteret borgerne til at deltage ved borgermøder og være med til prioritere kommunekronerne.

Efter oplæggene er der debat, som styres af TV 2 Fyns Malene Hammershøy Kjerstad. Det hele streames live på Facebook direkte fra TV 2 Fyns Big Studio. Se med fra klokken 15.40 til cirka 16.30.

Facebookvært: Mathilde Dalskov, TV 2 Fyn Event.