Følg udviklingen her: Nu kommer vandet - her bliver det værst

DMI har varslet forhøjet vandstand i det nordlige Lillebælt, Nord- og Østfyn, hvor vandstanden ventes at nå op mellem 1,2 og 1,6 m over normal vandstand (DVR) fra tidlig torsdag til torsdag eftermiddag.

I Odense Fjord risikerer vandstandsstigningen at blive en 20-årshændelse, hvilket er kriteriet for en stormflod. Det sker, hvis vandstanden stiger til omkring 155 centimeter over dagligt vande. Det skriver TV 2 Vejret.

Odense Kommune oplyser på Facebook, at man forventer, at den forhøjede vandstand vil gå ud over områderne langs Odense Fjord i Stige, Seden Strandby og Skibhusene.

