Følte sig uden for: Nu har 18-årig brugt sin opsparing til at skabe et unikt fællesskab

Brugte egen opsparing

For den 18-årige fynbo har ideen om at skabe et fællesskab for børnene betydet så meget, at han har brugt hele sin egen opsparing på at få projektet til at lykkes.

Han har stablet hele arrangementet på benene selv - kun med en hjælpende hånd fra sin mor Bianca Giese.

- Da han fortalte om ideen, tænkte jeg faktisk, at det var lidt skørt, for jeg syntes, han var lidt for ung. Det er jo mange år siden, han fik ideen. Men når jeg ser, hvad han har stablet på benene, kan jeg slet ikke være i det. Jeg er simpelthen så stolt, lyder det fra Bianca Giese.