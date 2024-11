Før du kører: Denne vinter-fejl kan koste dig bøde og kørekort

Isen har lagt sig som et spejlblankt lag over veje, cykelstier og fortove flere steder på Fyn og i resten af landet, og frosten har bidt sig fast på bilruder og sidespejle.

Vejdirektoratet råder bilister til at huske at fjerne sne og is fra alle ruder og lygter - også taget - for det kan være farligt og kan koste dig dyrt, hvis ruderne ikke er fri.

Kører du afsted med begrænset udsyn, så kan du risikere en frakendelse af kørekortet og i mildere tilfælde en bøde på 1.000 til 1.500 kroner, afhængig af hvor lidt du kan se ud af ruderne.

Også sidespejle, lygter og nummerplade også skal være fri for is og sne.