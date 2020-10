Første år som folkevalgt:

Victoria Velásquez er 29 år gammel og har været Enhedslistens folketingskandidat på Fyn siden 2015. Hun blev valgt ind med stemmer fra 2.763 fynboer ved valget sidste år.

Og den unge politikers post som beskæftigelses- og erhvervsordfører har været lidt af en øjenåbner under coronakrisen.

- Jeg har opdaget, at vi har vildt mange former for selvstændige i vores land. Først lavede vi en hjælpepakke for en stor gruppe, men det har efterfølgende været et stort arbejde at få alle andre med. Det er enormt frustrerende, og jeg synes faktisk ikke, vi er nået i mål endnu, siger hun.

Hvordan har det været at rumme for dig?

- Jeg synes, det har været rigtig svært. For eksempel tilbage i marts, hvor vi ikke var helt skarpe på, hvad medarbejdere i risikogruppen skulle gøre. Jamen, dér var der jo mennesker, som risikerede at blive syge på grund af det. Det er benhårdt. For det er liv og død og rigtige mennesker. Og dér følte jeg, det gik rigtig langsomt. I den forbindelse er jeg også bare et menneske.

Har opgaven også været for stor indimellem?

- Selvom det er nogle store områder, så er det jo også nogle af de områder, hvor vi har et rigtig godt samarbejde med de forskellige organisationer. Det har betydet, at rigtig mange gerne vil hjælpe mig, og det har været rigtig vigtigt.

- Og så er der også noget med måden, vi gør det på i folketingsgruppen. For eksempel var jeg med inde og forhandle finanslov allerede sidste år, og det viste sig jo at være rigtig vigtigt, da coronakrisen ramte – for så var det ikke helt nyt for mig. Det gør jo, at jeg føler, at selvom det har været rigtig intensivt og svært, så har det også været en tryg proces.

- Et medlem, der har været med i 14 år, sagde til mig forleden, at jeg inden for det første år har fået mere forhandlererfaring, end flere har fået i hele deres liv som folketingsmedlem. Det er jo helt vildt at tænke på.

Kan man endda tillade sig at sige, at det til tider har været sjovt?

- Jeg synes mere, det har været stærkt. Som noget af det første landede lønkompensationen og enigheden om at passe på de mest sårbare. Jeg var også politisk aktiv under finanskrisen, hvor det var nedskæringer og fyringer, der var dagsordenen. Så det at være med i et skifte af, hvordan man kan håndtere de økonomiske kriser, har været helt enormt stærkt, siger Velásquez.

- Men på den anden side har coronakrisen også udstillet noget af den sårbarhed, vores samfund repræsenterer i dag – og her tænker jeg især på nedskæringerne på velfærden og salg af vaccineproduktionen. Så midt i alt det stærke, har det også været frustrerende at se, at de bekymringer, vi har haft, har været berettigede.