Første år som folkevalgt:

Og så synes Bjørn Brandenborg også, at man skal have respekt for provinsen. Som uddannelses- og forskningsordfører er han især optaget af de unge på Sydfyn.

- For mig er der én ting, der er vigtigere end noget andet – og det er at levere på det, der handler om uddannelse.

Hvad vil det sige at levere?

- Ja, det ord skulle jeg nok ikke have brugt, siger han grinende.

- Men det er jo nok, fordi jeg synes, der er nogle ting i valgkampen, hvor dem derhjemme forventer, at den her dagsorden må han altså levere på – og den er svær at have hængende over hovedet. Det gør, at jeg synes, at der skal ske noget nu.

Hvad er det, du mangler?

- Vi har talt varmt om, at der mangler uddannelser i hele landet. Jeg vil gerne have, at vi åbner en læreruddannelse i Svendborg – for jeg kan efterhånden ikke se argumenter imod det.

- Jeg synes, de fortjener den læreruddannelse i Svendborg. Der er et behov – der er brug for det. Og hvis ikke en kommune som Svendborg, hvor der bor 60.000 mennesker, kan have velfærdsuddannelser og professionsuddannelser, så er det svært for mig at se, at vi nogensinde får vendt den udvikling, som jeg synes er farlig – at rigtig mange ressourcer rykker ind til de større byer og ikke kommer tilbage igen.