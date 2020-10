Første år som folkevalgt:

Og netop det med at evaluere alle beslutninger er vigtigt for politikeren, der snart runder 500 dage i Folketinget.

- Jeg prøver virkelig at sige til mig selv hver eneste dag, at jeg har lært af mine fejl. Jeg gider ikke slå mig selv i hovedet, for jeg vil blive ved med at begå fejl, men det bliver man også nødt til, når man har mit drive. Man bliver grebet af det, og jeg kan nogle gange komme til at køre med 180 km/t, hvor jeg lige skulle have trukket håndbremsen. Men det er også det, der er det fede ved det – det, jeg har lært det her år, er faktisk at brænde nallerne, siger hun.

Jeg prøver virkelig at sige til mig selv hver eneste dag, at jeg har lært af mine fejl. Marlene Ambo-Rasmussen, folketingsmedlem, Venstre

Ja, for det er vel det farlige for en type som dig? Dem med drive og engagement – de går ofte ned med flaget, når fejlene kommer rullende, og de ikke kan slippe dem?

- Ja, men det føler jeg virkelig, jeg er blevet god til. Jeg tror, det er noget, jeg er vokset op med hjemmefra. Min far har været god til sige, at falder du, så rejser du dig, og det er okay. Jeg kommer fra Langeland, og jeg har været vant til rigeligt modgang. Mange gange har nogen forsøgt at kanøfle mig, og så har jeg tænkt 'fandme nej'.

- Det har nok udviklet sig til, at jeg i dag mener, at det er okay at lave nogle fejl, og det er også okay, at man får nogle gok i nøden indimellem. Og det er okay, at nogen forsøger at få mig ned med nakken – men det får de ikke, afslutter hun.

Marlene Ambo-Rasmussen er oprindeligt fra Langeland, men bor i dag i Odense. Hun er gift og er mor til Aksel og Agnes på syv og tre år.