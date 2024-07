Fynske Christel Schaldemose (S) bliver den første danske næstformand i Europaparlamentet i 25 år. Det stod klart efter en afstemning i parlamentet i Strasbourg.

Det betyder, at den erfarne EU-politiker indimellem skal lede møderne, når de 720 medlemmer samles i Strasbourg og Bruxelles. Hun vil også få indflydelse på, hvordan parlamentet drives.

- Jeg vil gerne kunne sætte nogle danske aftryk ved at gøre parlamentet mere transparent og effektivt.



- Samtidig vil jeg bruge platformen til at kæmpe videre for mine mærkesager, som blandt andet handler om at gøre det sikrere for børn og unge at være på internettet. Dem slipper jeg ikke, siger hun.



Derudover har Christel Schaldemose en særlig mærkesag, som hun med sin nye post stadig vil kæmpe for.

- Jeg har brugt alle mine år i EU på at kæmpe for forbrugerens rettigheder. De seneste fem år har jeg arbejdet intensivt med lovgivning af sociale medier. Der er brug for et opgør med måden vi er online på - for os selv, og for de næste generationer.

- Det vil jeg bruge min næstformandspost til at kæmpe videre for, siger hun.

Netop sociale medier og lovgivning er en sag, TV 2 Fyn har dækket. Her blev det tydeligt, hvor mange lovbrud der sker på blandt andet platformen Telegram. Dengang sagde Christel Schaldemose til TV 2 Fyn, at det er vigtigt, at få sat en stopper for.