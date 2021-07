Første gang i halvandet år: OB kan igen spille foran fyldte tribuner

Efter en sejr på udebane over FC Midtjylland og et remis mod Randers i Kronjylland, kan OB for første gang i sæsonen gå på banen som hjemmehold, når de søndag tager imod FCK.

Og det er en særlig hjemmekamp, de stribede kan løbe på banen til, da det er første gang siden 11. marts 2020, at de kan spille for et fyldt stadion. Der gælder nemlig ikke længere hverken sektions- eller afstandskrav på stadion.

Om stadion bliver komplet fyldt må tiden vise, men i hvert fald har mere end 10.000 sikret sig billet til kampen. I alt er der 15.790 tilskuerpladser.

- Det er en mulighed for at have et stadion med mange mennesker. Modstanderholdet har også mulighed for at have fans med, hvilket gør, at dynamikken på stadion bliver den, som den skal være, når vi spiller fodbold, siger træner Andreas Alm.

Stærk modstander

Efter en sejr og en uafgjort ligger OB nummer to i ligaen efter Randers. Det er kun målscoren, der adskiller OB og de tre andre hold, som har hentet fire point efter to runder. Dermed kan OB med en sejr holde fast i toppen af ligaen.

Men OB's træner, som er trådt til ved begyndelsen af denne sæson, har respekt for søndagens modstander, som har indledt sæsonen med to uafgjorte resultater.

- Jeg ser dem naturligvis som en stærk modstander. De har spillet to kampe i Europa, hvilket jeg altid synes er en fordel, fordi man får flere minutter at spille sammen. Jeg tror, de nærmer sig at være afstemt i alt, hvad de gør. Det er en stærk modstander, og det er let at have respekt for dem, siger Andreas Alm.