Første gang i tre måneder: Ingen indlagte med covid-19 i Region Syddanmark

For første gang siden marts er der ingen indlagt med bekræftet covid-19 på de syddanske sygehuse.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

I perioder har den smitsomme sygdom ellers givet travlhed på både Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt, hvor der har været flere patienter indlagt siden udbruddet i marts.

- Jeg synes, det er fantastisk, at vi nu er nået dertil, at vi ikke længere har patienter med bekræftet covid-19 indlagt, men det må for alt i verden ikke blive en sovepude for syddanskerne. Vi skal fortsat tænke os rigtig godt om og følge retningslinjerne og de gode hygiejneråd, ellers risikerer vi en hurtig opblusning, siger Koncerndirektør Kurt Espersen.

Lave tal over en længere periode

I alt har 250 borgere været indlagt med bekræftet covid-19 i Region Syddanmark, men tallene i Region Syddanmark har længe været meget lave.

Dog opfordrer regionen til, at syddanskerne fortsat tænker sig om, da der hurtigt kan komme patienter med sygdommen på hospitalerne igen.

Udover Region Syddanmark har Region Midtjylland heller ikke nogen patienter indlagt med bekræftet covid-19 som de eneste regioner i Danmark.

Nedlægger testcenter

9. juni åbnede et nyt testcenter i Vollsmose for at have mulighed for at teste endnu flere for covid-19 i regionen. Men med faldende antal henvendelser og mindre behov for test, har Odense Kommune og OUH valgt at lukke klinikken igen.

Godt 400 er blevet testet i løbet af de seneste to uger, deraf nul smittede.

Sygehusene har fortsat patienter, der er blevet testet for corona, men testresultaterne foreligger ikke endnu.