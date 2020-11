Første gang på Fyn: Fugleinfluenza fundet i død vandrefalk

Fødevarestyrelsen har konstateret fugleinfluenzaen H5N8 i en vandrefalk, der 6. november blev fundet på Hjelmshoved ved Hjortø i det sydfynske øhav.

Dermed er virussen for første gang blevet konstateret i en fynsk kommune under det nuværende udbrud, der menes at have spredt sig fra Holland og Nordtyskland.

Fugleinfluenzaen har høj dødelighed blandt fugle, men der er ikke rapporteret om smitte fra fugle til mennesker.

Fødevarestyrelsen anmoder alle, der finder døde fugle, om at anmelde det via app'en FugleinfluenzaTip.

I de seneste uger har Fødevarestyrelsen fundet sygdommen i flere døde vilde fulge. Blandt andet en vandrefalk fundet ved Guldborgsund og flere bramgæs fundet i Sønderjylland.

Sygdom på hønsefarm ved Randers

Mandag oplyste Fødevarestyrelsen, at man for første gang under det nuværende udbrud har fundet sygdommen blandt tamfugle.

Det er sket på en hønsefarm i Tustrup ved Randers, hvor 25.000 høns nu aflives.

Der er ikke fundet smitte med H5N8 blandt tamme fugle på Fyn, men på grund af, at man har set eksempler på virusset i Holland og Tyskland og nu også Danmark, er fjerkræsavlere i hele landet blevet bedt om at holde deres fugle under tag, for at de ikke kommer i kontakt med vilde fugle.

På grund af udbruddet på den jyske hønsefarm vil der i de kommende tre måneder være lukket for eksporten af æg og fjærkræprodukter til visse markeder uden for EU.

