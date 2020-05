Første løb uden publikum: Fyens Væddeløbsbane åbner igen

Siden Danmark lukkede ned, har de fynske væddeløbsheste måtte undvære at mærke banens grus under hovene.

Men ventetiden for ryttere, trænere og ikke mindst væddeløbsheste er nu forbi. Fredag den 1. maj var hestene nemlig igen på banen.

Fredag var Fyens Væddeløbsbane igen fyldt med ryttere og heste. Der var dog intet publikum. Foto: Mikkel Skov Svendsen

- Man kan mærke en tydelig glæde hos mange af aktørene, og det er rigtig dejligt at komme i gang igen, siger Ole Bender, som er træner og ejer af 12 heste, i stalden ved Fyens Væddeløbsbane til TV 2/Fyn.

Det sociale liv mangler

Men selvom Ole Bender fortæller, at det er dejligt at vende tilbage til banen igen, så mangler der én vigtig ting: Tilskuere.

- Det her er en meget anderledes tid. Vi har haft en periode uden løb, og det er underligt, for det er vi slet ikke vant til, siger Ole Bender og fortsætter:

- Nu er vi så begyndt at komme tilbage igen, men det er også mærkeligt, for det er kun aktørerne, der er på banen. Der er slet ikke det sociale liv omkring travbanen, som der plejer at være, siger han.

Og der kan gå længe endnu, før væddeløbsglade fynboer igen kan samles ved Fyens Væddeløbsbane.

Håber på publikum snart

Hestevæddeløb er den første sportsgren, som har fået lov til igen at optage konkurrencer og løb, og det er den sponsoransvarlige på Fyens Væddeløbsbane Jan Arentoft glad for.

- Vi tjener ikke nogle penge lige nu, og det er jo ikke så godt, men i den her tid er vi egentlig bare glade for at være i gang med sporten igen, siger han.

Men selvom det er dejligt at heste igen kan løbe rundt på banen, så er det svært at ignorere det faktum, at væddeløbsbanen plejer at være fyldt med tilskuere.

- Der skulle jo have stået 150 sponsorer lige nu og set på, så det er jo rigtig ærgerligt, men vores trænere og hestejere har stor gavn af det. De har ikke kunne tjene penge de sidste par måneder, så det kan de nu, siger Jan Arentoft.

Nu håber Fyens Væddeløbsbane bare, at der i den nærmeste fremtid igen kan komme publikum.

- Vi har masser af plads herude, så man vil sagtens kunne holde fin afstand. Men nu må vi se, hvornår vi får lov til det, siger Jan Arentoft.