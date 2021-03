Første sigtelser: Fem får bøder for ikke at bære mundbind i Vollsmose

Fyns Politi har for første gang haft bødeblokken fremme for at uddele bøder til personer, der ikke bærer mundbind på indendørs offentlige arealer i Vollsmose.

Det skete ad to omgange torsdag, hvor grupper af henholdsvis to og tre personer blev tildelt en bøde på 2.500 kroner i centret Vollsmose Torv og sigtet for ikke at overholde mundbindskravet.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard.

Onsdag trådte nye skærpede regler for krav om mundbind i kraft i hele Vollsmose Sogn. De nye regler er indført på grund af et større smitteudbrud i bydelen.

Konkret betyder det, at der er krav om at bære mundbind på alle indendørs offentlige arealer, medmindre man har en særlig grund til, at man ikke er i stand til at bære mundbind.

Kravet er gældende indtil 7. april.

Alvorlig situation

Onsdag varslede politidirektør i Fyns Politi, at man vil være synligt til stede i området for at håndhæve de nye regler.

- Vi har en meget alvorlig smittesituation i Vollsmose, som vi og vores gode samarbejdspartnere med alle midler skal have stoppet. Der er heldigvis rigtig mange borgere i bydelen, som gør alt det rigtige, men der er desværre stadig nogen, som ikke har forstået alvoren i det smitteudbrud, vi lige nu oplever i Vollsmose, sagde Arne Gram onsdag i en pressemeddelelse.

- Derfor vil vi fra Fyns Politis side være synligt til stede særligt de steder, hvor skærpelsen gælder, og vi vil skrive bøder ud på stedet, hvis de nye og skærpede regler ikke er overholdt.